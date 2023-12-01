«حملة السيسي» تستعرض لقطات من مشاركة المصريين بالكويت في انتخابات الرئاسة

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من مشاركة فعالة من الجالية المصرية في الكويت، خلال الساعات الأولى من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

أضافت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يمكن للجميع الآن مشاركة الحملة بفيديوهات وصور من مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج خلال عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.