رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حملة السيسي» تستعرض لقطات من مشاركة المصريين بالكويت في انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:40 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
توافد المصريين للتصويت في الانتخابات بالكويت

توافد المصريين للتصويت في الانتخابات بالكويت

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من مشاركة فعالة من الجالية المصرية في الكويت، خلال الساعات الأولى من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

أضافت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يمكن للجميع الآن مشاركة الحملة بفيديوهات وصور من مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج خلال عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

اقرأ المزيد:

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز لقطات من مشاركة المصريين بالخارج

الصور الأولى لتوافد المصريين بالخارج للجان الانتخابات الرئاسية في نيوزيلندا

انطلاق غرفة العمليات بـ«التنسيقية» لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

منسق حملة «مواطن لدعم الوطن» يدعو المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات
بقلم محمد سعيد الشماع