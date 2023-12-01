انطلاق تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بـ9 دول

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بانطلاق تصويت المصريين في كل من جزر القمر وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

الاستعداد بشكل كبير للعرس الانتخابي في الإمارات

من جهته، قال الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الاستعداد بشكل كبير للعرس الانتخابي، بتواجد الوكلاء باللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لأبو ظبي، وقبل بدء التصويت الفعلي.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، لأي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في العديد من الدول، التي انطلقت بنيوزيلندا ثم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والصين والهند وباكستان وغيرها من الدول، في ظِل مشاركة من المصريين بالخارج.