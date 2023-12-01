المصريون في السعودية يشاركون بالانتخابات الرئاسية: «عايزين نشرف بلدنا»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو أبرز اهتمام المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تبدأ الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد في الفترة من 1 ديسمبر إلى 3 ديسمبر من العام الجاري.

مواطنة مصرية: أدعم بلدي التي أتشرف بالانتماء إليها

وقالت مواطنة مصرية: «أدعم بلدي التي أتشرف بالانتماء إليها حيث نحاول أن نشرفها في الخارج، نلمس جهود الدولة، حيث أطلقت أكثر من مبادرة لنا، والدولة مستمرة في ذلك، وبالتالي، فإنني أدعم بلدي للمستقبل والتطور».

وأضافت: «في الماضي، كنا نغضب عندما ننزل بلدنا، ولكن هذا الأمر تغير كليا، عندما نرجع إلى مصر، فإننا نرى أنها دولة مختلفة بها منشآت وحضارة تظهر من جديد، حيث نبنيها مثلما كانت تبنى في الماضي، وبالتالي، المشاركة في العملية الانتخابية أمر مهم للغاية».

وقال مواطن آخر: «سأشارك في الانتخابات، لأن المشاركة حق مصر علينا، سنصوت للأصلح»، إلى ذلك، يرى مواطن مصري آخر أن الانتخابات يوم عيد للمصريين، مناشدا الشباب بالمشاركة حتى يكتمل المشهد الديموقراطي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.

الدولة المصرية تراهن على الشباب المصري الواعي

إلى ذلك، أكد مواطن مصري أنه سيشارك في الانتخابات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تراهن على الشباب المصري الواعي من أبناء مصر بالخارج في ظل وعيهم بالأحداث التي تدور.