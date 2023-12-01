فتح باب تعديل رغبات رياض الأطفال في القاهرة لمدة 15 يوما

أعلنت محافظة القاهرة، فتح باب تعديل الرغبات لمرحلة رياض الأطفال، في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك بعد إعلان نتيجة ملحق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال.

فتح باب تعديل رغبات رياض الأطفال

أشارت محافظة القاهرة، في بيان، إلى أن باب تعديل رغبات رياض الأطفال متاح على موقع المحافظة، بإدخال الرقم القومي القومي للطفل من هنا.

ودعت محافظة القاهرة، أولياء الأمور إلى سرعة الدخول على رابط التعديل على الموقع الإلكتروني، لتعديل بيانات الطفل، فضلا عن أهمية دقة البيانات إذ يتحمل ولي الأمر مسؤولية إدخال أي بيانات وكل التقديمات تجري إلكترونيا على موقع المحافظة، كما أعلنت المحافظة نتيجة مختلف مراحل رياض الأطفال على مستوى العاصمة على موقعها الإلكتروني، وكل ضوابط وشروط التقديم.