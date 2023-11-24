16 إجراء من محافظة القاهرة استعدادا للانتخابات الرئاسية

أكدت محافظة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر2023 داخل البلاد، والعمل على تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

إجراءات محافظة القاهرة

- مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها.

- رفع كفاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان وإزالة أي إشغالات.

- متابعة أعمال الإنارة والنظافة والمياه والتهوية.

- توفيركل وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

- مراعاة اختيار اللجان الانتخابية بالدور الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات ييسر لهم الإدلاء بأصواتهم.

- مراجعة مقرات اللجان الانتخابية ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس.

- رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والحيوية.

- تجهيز غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام لمقرات اللجان الانتخابية.

جاهزية لجان محافظة القاهرة

- إقامة مظلات ومبردات مياه داخل اللجان.

- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أى أزمة.

- الدفع بالعدد الكافي من أتوبيسات النقل العام وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى اللجان.

- ربط غرفة عمليات المحافظة مع وغرف عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية والجهات المعنية.

- دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.

- توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية.

- توفير طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية داخل اللجان

- توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.