محافظة القاهرة تطلق ملتقى توظيف بالأسمرات لتوفير فرص عمل للشباب

أطلقت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، ملتقى توظيفياً بحي الأسمرات، بمشاركة 10 شركات كبرى في مجالات مختلفة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب القاطنين بالمدينة وخلق قنوات اتصال بينهم وبين أصحاب الشركات.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنَّ هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، وخلق فرص مناسبة لهم للالتحاق بسوق العمل، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تسعى إلى تنمية قدرات الشباب ورفع مهاراته ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف محافظ القاهرة أن الملتقى يضم عدداً من كبرى الشركات في المجالات المختلفة، مثل الأمن والحراسة والنظافة، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى ومطاعم، والتي تقدم للشباب فرص عمل بمرتبات مجزية.

وأوضح أن محافظة القاهرة تنظم فعاليات متنوعة في حي الأسمرات، بهدف تنمية المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، ومنها القوافل الطبية ومعارض المنتجات اليدوية وورش العمل.

وفي سياق متصل، نظمت محافظة القاهرة قافلة طبية ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالأسمرات، شملت إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية بالمجان في عدد كبير من التخصصات، مثل الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والجلدية، تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين.

كما نظمت محافظة القاهرة دورات تدريبية لعدد من سيدات الأسمرات على بعض الحرف اليدوية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تمكين السيدات اقتصادياً وجعلهن رائدات أعمال.