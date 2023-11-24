محافظة القاهرة: إزالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارات وكورنيش النيل

استقبل اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارات وكورنيش النيل، والانتهاء من توسعات طريق الفسطاط في اتجاه كوبري العاشر، بنطاق حي مصر القديمة.

جدول زمني لإزالة التعارضات

وحرص محافظ القاهرة على الاطمئنان على سير العمل طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الأعمال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية، وشارك في الجولة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المنطقة الجنوبية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالعاصمة.

إزالة التعارضات

من جانبه أكد رئيس حي مصر القديمة على استمرار أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارات وكورنيش النيل ومنها سوق الساحل، مبني حي دار السلام، محطة بنزين مصر حلوان، متابعة سير أعمال إزالة التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تمهيدا لأعمال التطوير بالمنطقة ضمن خطة تطوير القاهرة ورفع كفاءة شبكة الطرق والنقل وتسيير الحركة المرورية.