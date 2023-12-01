ما هو تحليل فيروس إبشتاين بار «EBV»؟.. اعرف علاقته بكورونا واطمن على نفسك

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، انتشار عددا من الفيروسات التنفسية في مصر، من بينها فيروس إبشتاين بار EBV، بجانب الإنفلونزا الموسمية وكورونا والفيروس التتنفسي المخلوي، تساءل كثيرون: ما تحليل فيروس EBV وما علاقته بكورونا؟ فضلا عن أسبابه وأعراضه وطرق علاجه.

أعراض فيروس إبشتاين بار EBV

يقول الدكتور محمد خالد، أخصائي المناعة والوقاية، لـ«الوطن»، إن فيروس إبشتاين بار- EBV، معروف بفيروس الهربس البشري، وهو أحد أكثر الفيروسات شيوعا في أنحاء العالم، إذ ينتشر من خلال سوائل الجسم، خاصة عدد كريات الدم البيضاء المعدية، ما يستدعي إجراء تحليل فيروس إبشتاين بار EBV للاطمئنان على نفسك.

فيروس إبشتاين بار EBV، له كثير من الأعراض المتشابهة مع فيروس كورونا، وفق أخصائي المناعة، من بينها: آلام الجسم، الحمى، التهاب الحلق، الصداع الشديد، الطفح الجلدي، فقدان الشهية، طهور أعراض في الغدد الليمفاوية بالرقبة كالتورم، حالة الإعياء، فضلا عن الشعور بتورم الطحال أو الكبد.

ما تحليل فيروس EBV؟

ما تحليل فيروس EBV؟ التساؤل الأبرز للمواطنين بعد إعلان وزارة الصحة انتشاره في مصر ضمن مجموعة من الفيروسات التنفسية، ووفق الدكتور محمد خالد، هناك عدة اختبارات يجب على المواطن إجراؤها إذا ظهرت عليه الأعراض السابقة، من بينها اختبار الأجسام المضادة للمستضدات.

مجموعة اختبارات يجب على الشخص إجراؤها، من بينها، لمستضد EBV (EBNA)، وهو اختبار المناعة القياسي، فضلا عن اختبار مولد الضد الفيروسي (VCA)، إذ يظهر مضاد VCA IgM مبكرا بعدوى فيروس إبشتاين بار وفي المرحلة الحادة من عدوى EBV، ويصل إلى الذروة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد ظهور المرض، وينخفض ​​قليلاً، ثم يختفي في وقت من 4 لـ6 أسابيع.

من بين التحاليل التي يجب إجرائها، هو اختبار Monospot، وهو يمكن عمله حال معاناة الشخص من مشكلة في كريات الدم البيضاء، واختبار المستضد المبكر (EA)، هو من بين التحاليل التي تظهر وجود فيروس إبشتاين بار EBV، من عدمه، حيث يظهر مضاد EA IgG في المرحلة الحادة من المرض وينخفض ​​بشكل عام إلى مستويات لا يمكن اكتشافها بعد 3 لـ6 أشهر، كما يعد علامة على الإصابة النشطة.

طرق علاج فيروس إبشتاين بار EBV

أخصائي المناعة ولاوقاية، أكد أن تحليل فيروس إبشتاين بار EBV، يعمل على تشخيص كريات الدم البيضاء المعدية ولتشخيص الإصابة بالفيروس من عدمه، وبحسب الدكتور دافيد هيورلي أستاذ وعالم الأحياء الدقيقة الجزيئية في جامعة جورجيا، فإن هناك علاقة بين فيروس إبشتاين بار EBV وكورونا، إذ أن المصابين بكورونا سابقا، هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس إبشتاين بار EBV.

وبحسب موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية «cdc»، فإنه لا يوجد لقاح متاح لفيروس إبشتاين بار، لكن تناول السوائل والراحة في الفراش، واتباع الأساليب الاحترازية يكون أبرز طرق العلاج، فضلا عن أخذ الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.