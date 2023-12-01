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مدير مستشفى غزة الأوروبي: نستقبل عشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

كتب:

هانى حسن
10:02 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال مدير عام مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع الدكتور يوسف العقاد، إنّ الوضع أكثر تعقيدا وسوءا لعدم وجود أماكن للجرحى الذين يصلون إلى المستشفى، وأن المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل في مستشفيات جنوب قطاع غزة.

أضاف«العقاد» خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية: لا نستطيع تنفيذ خططنا الصحية في الوقت الراهن بسبب الحرب الجارية على قطاع غزة، نستقبل عشرات الجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس جراء الغارات الإسرائيلية، نواجه نقصا حادا في الطواقم الطبية بالقطاع.

وتابع مدير مستشفى غزة الأوروبي، بأن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، ومجمع الشفاء يقدم خدمة غسيل الكلى لـ27 مريضا فقط، واستقبلنا الليلة الماضية 28 مريضا من بينهم ثلاثة أطفال خدج (رضع).

أشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمر الكثير من مباني مستشفيات شمال القطاع، وأجبر المرضى والجرحى على مغادرتها تحت قوة النار صوب مستشفيات الجنوب التي أصبحت ممتلئة بشكل كامل.

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