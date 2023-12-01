جيش الاحتلال الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق قريبة من غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة أنباء رويترز بتمديد الهدنة في غزة ليوم ثامن، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

تأمين الإفراج عن المحتجزين

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين.