7 أحداث عالمية.. أهمها إغلاق 27 مدرسة في بلجيكا وعدم مشاركة بايدن بـ«كوب 28»

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث بعيدا عن تطورات الشرق الأوسط، تنوعت ما بين أمنية وسياسية كان من أهمها إغلاق 27 مدرسة بلجيكية بسبب إنذار بوجود قنبلة، فيما لن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28» بدبي.

أعلنت سلطات التعليم في «والوني بروكسل» البلجيكية، استمرار إغلاق العديد من المدارس البلجيكية في بروكسل ومنطقة برابان، اليوم، على خلفية إنذار بوجود قنبلة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وفقا لما أعلنته إدارة التعليم في عبر صفحتها على الإنترنت.

التنفيذ الصارم للإجراءات الاحترازية

وقامت الشرطة البلجيكية، بتفتيش 27 مدرسة، التي قررت إدارة التعليم في والوني بروكسل إغلاقها في تنفيذ صارم للإجراءات الاحتزازية، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وفي الولايات المتحدة، قال طبيب الرئاسة «البيت الأبيض» السابق، روني جاكسون، إن رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن بعد بلوغه سن الـ81 عاما بدأ يعاني من تدهور في صحته بالإضافة لتراجع مستوى الإدراك لديه، الأمر الذي أصبح يشكل تهديدا لأمن البلاد، مضيفا في لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن صحة الرئيس الأمريكي تدهورت خلال وجوده بمنصبه ولا يمكن تحمله لـ4 سنوات جديدة.

الولايات المتحدة تدرس إمكان إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى دبي

بدوره، أشار مسؤول أمريكي، إلى أن بايدن لن يشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28» الذي ينطلق، بعد غد الخميس في مدينة دبي، الذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، مع 70 ألف مشارك، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وقال المصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تدرس إمكان إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى دبي، فيما يقود المفاوضات من الجانب الأمريكي المبعوث الأميركي الخاص بالمناخ جون كيري.

وفي نيوزيلندا، رئيس شركة الطيران النيوزيلندية سابقا «إير نيوزيلند»، كريستوفر لاكسن «53 عاما» مهامه رئيسا لوزراء نيوزيلندا، عقب تأديته اليمين الدستورية رئيسا لحكومة ائتلافية خلال مراسم أقيمت في «ويلينجتون» وتعهد بالسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة.

رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد: المهمة الأولى لحكومتي انعاش الاقتصاد

وبعد 6 أسابيع على فوز الحزب «الوطني المحافظ» بالانتخابات الوطنية تسلم كريستوفر لاكسن مهامه رئاسة الوزراء، ما وضع حدا لحكم «حزب العمال» المتواصل منذ 6 سنوات.

وقال لاكسن، إن المهمة الأولى هي انعاش الاقتصاد، مضيفا للصحفيين، إن على الحكومة خفض غلاء المعيشة والسيطرة على التضخم لتتمكن من خفض معدلات الفائدة وأسعار المواد الغذائية.

وفي الأرجنتين، قال الرئيس المنتخب، خافيير ميلي، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إنه سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعتزم خلال رحلته زيارة قبر «لوبافيتشر ريبي» في نيويورك لشكره على الفوز في الانتخابات.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام، إلى أن ميلي قال إنه يريد اعتناق اليهودية ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين. وفي تونس، ألقت سلطات الأمن، القبض على 20 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشبهة التورط في الاعتداء على رجال الأمن، وحرق سيارتهم، يوم الجمعة الماضية، كما ألقت القوات، القبض على تونسيين اثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إعصار يضرب شبه جزيرة القرم

وفي «شبه جزيرة القرم» التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في عام 2014، تسببت إعصارا، ضرب شمال غرب شبه الجزيرة، مساء أمس الأحد، في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن، كما أعلنت السلطات، أن العاصفة تسببت في فصل 166 خطا لنقل الطاقة الكهربائية.

كما أعلنت السلطات، أن الإعصار تسبب في غمر المياه المنازل القريبة من ساحل شبه جزيرة القرم، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء حوالي 20 عائلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».