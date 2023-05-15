النشرة الدولية: بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية لحضور «كوب 28» في دبي

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 أحداثًا تنوعت ما بين عسكرية وسياسية، أهمها ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، مأدبة غداء بنادي الضباط بالعاصمة الرباط، أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

فيما تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة رسمية موجهة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»، الذي سيقام في مدينة دبي ما بين 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل.

الأسد يستقبل القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق

وفي وقت سابق، استقبل الأسد، القائم بأعمال السفارة الإماراتية، في دمشق، بشار السيد عبد الحكيم النعيمي، الذي قام بتسليم الرئيس السوري، الدعوة الموجهة لحضور مؤتمر «كوب 28»، وفقا لما نشره حساب السفارة على «تويتر».

وفي «جدة» السعودية، خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التحضيري، بادر أعضاء الوفود العربية بالترحيب الشديد بالسوريين القادمين للاجتماع، سواء المشاركين منهم ضمن الوفد السوري أو كإعلاميين يقومون بالتغطية الإخبارية لفعاليات القمة العربية وما يرافقها من اجتماعات تحضيرية على مختلف المستويات.

أرمينيا تقصف بمدافع هاون من عيار 60 ملم مواقع أذرية

وفي «باكو»، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، أمس، تعرض مواقعها قرب قرية ديميرجيدام على الحدود مع أرمينيا للقصف بمدافع الهاون عيار 60 ملم، مضيفة في بيان، أن القوات الأرمينية فتحت النار من مواقع تمركزها قرب قرية ينيكند في منطقة بساركيتشي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي باكستان، انتهى أسبوع من الاضطرابات بهدوء مع فشل الاحتجاجات التي دعا إليها رئيس الوزراء السابق عمران خان «70 عاما»، بعدما أثار توقيفه لفترة وجيزة في وقت سابق على خلفية تهم فساد، اضطرابات استمرت أياماً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

العثور على أجزاء من جسم بالقرب من شيتسينكوم البولندية

وفي بولندا، عثرت السلطات على أجزاء من جسم في منطقة خاصة بالقرب من شيتسينكوم، يرجح أنه المنطاد الذي حلق في البلاد من اتجاه بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأمس الأول السبت، أعلنت وزارة الدفاع الوطني البولندية، رصد ظهور جسم في المجال الجوي وصل من بيلاروسيا، قد يكون منطاد استطلاع يقوم بالمراقبة.