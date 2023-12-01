مصري بجنوب أفريقيا يصطحب طفلتيه في كل انتخابات: «بربطهم بمصر»

منذ أن غادر مصر قبل نحو عشرين عاما وانتقل للعيش في دولة جنوب أفريقيا متنقلاً بينها وبين مملكة ليسوتو الحدودية معها، كان المصري عمر شحاتة، حريصا على بث حب الوطن في قلب ابنتيه «سميرة وصوفيا» والانتماء إلى وطنهم الأم رغم ولادتهم خارج مصر، كلما جاءته الفرصة اصطحبهما في الفعاليات الوطنية لغرس الهوية داخلهم.

المصري الأربعيني عمر شحاتة، أول شخص حاصل على جنسية ليسوتو مع الحفاظ على جنسيته المصرية، وذلك بعد تعديل قانون الجنسية هناك، والذي وقع الاختيار عليه في عام 2020 لمنصب مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا لمملكة ليسوتو الأفريقية، دائم الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية المصرية، على مدار السنوات الماضية، سواء كانت انتخابات رئاسية أو استفتاء على الدستور، وبحسب قوله لـ«الوطن» فهو مرتبط بوطنه الأم مهما بلغ منصبه في جنوب أفريقيا ولذلك يحرص على المشاركة برأيه في مستقبل مصر.

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ومنذ الساعات الأولى من فتح باب اللجان للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت اليوم الموافق 1 من ديسمبر الجاري وحتى الثالت من الشهر نفسه، حرص المستشار «عمر» على اصطحاب بناته معه إلى مقر السفارة المصرية في مملكة ليسوتو، قاطعًا مسافة سفر طويلة من مقر منزله بجنوب أفريقيا حتى «ليسوتو» حاملا معه العلم المصري احتفالا بالحدث السياسي الهام والمؤثر في مستقبل مصر.

«الطريق طويل بس اتعودت أكون إيجابي وأشارك برأيي في مستقبل بلدي عشان أكون قدوة لبناتي ويتعلموا حب الوطن الأم»، حيث يقطع الأب الأربعيني مسافة سفر طويلة من أجل التصويت في مقر السفارة، إلا أن بُعد المسافة لم يمنعه من المشاركة والتصويت، حسب تعبيره.

الرجل الأربعيني «عمر» لا يزال ينتمي وجدانه إلى بلده الأم مصر، فهو وحسب تعبيره، يأتي في زيارات لأهله من حين لآخر، ودعمه دائما يكون للمنتخب المصري في الأحداث الكروية المهمة ويدلي بصوته في كل الانتخابات الرئاسية.