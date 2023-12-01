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«شباب الخارج»: الجاليات المصرية ستقدم ملحمة وطنية في انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد يوسف
10:34 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الدكتور محمود حسين

الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم، يقدمون مشهدا حضاريا يليق بعظمة الدولة المصرية، من خلال الإقبال بكثافة علي التصويت في الانتخابات الرئاسية، لصالح المرشح عبدالفتاح السيسي.

وأكد «حسين» في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى بجميع الدول المتواجد بها أعضاء الاتحاد؛ لمتابعة عمليات التصويت، وتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء الجالية وذلك الإقبال بكثافة على عملية التصويت.

حث أبناء الجاليات على المشاركة في الانتخابات

وأوضح أنه منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت بالخارج وهناك متابعة مستمرة، من قبل أعضاء الاتحاد الذي ينتشرون في مختلف دول العالم لحث أبناء الجاليات على المشاركة في الانتخابات، داعيًا أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في إظهار هذا الاستحقاق الدستوري بما يليق بالدولة المصرية ويليق بمكانه مرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أنه سيتم التنسيق المستمر بين الاتحاد والحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك التنسيق مع غرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمُتابعة التصويت، مؤكدا أن أبناء الجاليات المصرية سيقدمون ملحمة كبيرة من أجل الوطن على مدار الأيام الثلاثة، التي تجري فيها الانتخابات.

 

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