الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كبير من المواطنين على لجان الانتخابات

شكر محمد فاروق عضو الجالية المصرية بالسعودية، إلى السفير المصري وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في الرياض، على جهودهم في تسهيل التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم في الخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

مشاركة كبيرة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية

أضاف عضو الجالية المصرية بالسعودية، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا لايف»، أنَّ هناك مشاركة كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالسعودية، فهي الجالية المصرية الأكبر في العالم، موضحًا: «الأبواب فتحت من التاسعة صباحًا بتوقيت المملكة، لاستقبال الناخبين وجميع اللجان الانتخابية تعمل».

عدم اقتصار المشاركة على العائلات فقط

ولفت عضو الجالية المصرية، إلى عدم اقتصار المشاركة على العائلات فقط، بل هناك مشاركة كبيرة من الشباب المصري بالخارج وجميع أبناء الجالية، قائلاً: «توقعنا توافدا كبيرا على اللجان الانتخابية للمصريين بالسعودية بعد صلاة الجمعة، ولكننا وجدنا توافدا بكثافة من الصباح.. منذ الساعة الأولى لبدء التصويت.. خاصةً في السفارة المصرية لدى الرياض وذلك بفضل التنظيم الممتاز بالقنصلية».