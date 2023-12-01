عضو الجالية المصرية في الإمارات: مواطنونا بالخارج جزء لا يتجزأ من الدولة

قال محمد عبد الرازق، عضو الجالية المصرية في الإمارات، إنَّ الكنيسة المصرية تبذل جهودًا كبيرة وتنسيق رائع في «أبو ظبي» بالإمارات لتيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، وبدأ فتح باب الترشيح بالقنصلية المصرية في «دبي» ليتوافد الناخبين من التاسعة صباحًا، والقنصل العام بدبي أول من أدلى بصوته.

«عبد الرازق»: إقبال للغاية من المصريين في دبي على اللجان الانتخابية

وأضاف «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا لايف»، أنَّ توافد المصريين بالخارج وإقبالهم على اللجان الانتخابية مبشر منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع، وهناك تعاون كبير وراقي لتيسير العملية الانتخابية بالقنصلية المصرية في «دبي»، وسط بهجة وسرور بالعرس الانتخابي وعزيمة وإصرار على المشاركة الفاعلة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتابع عضو الجالية المصرية في الإمارات، «المشاركة في الانتخابات بهذا العدد الكبير توضح رسالة هامة مضمونها أن المصريين في الخارج جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية والنسيج الوطني، وأنهم حريصين على المشاركة في عملية صنع القرار».