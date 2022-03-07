رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا: تغيير مسارات الأوتوبيسات لاحتياطات أمنية

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه لم يجر استخدام الأجانب كدروع بشرية في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مبينا أن المصريين العالقين في مدينتين هما على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أن هناك تواصل باستمرار مع هؤلاء المصريين، وهم بخير، لكن هناك مشكلة في الإنترنت في هذه المدن، مؤكدا أن الأوكران رفضوا خروج أي أشخاص عبر الحدود الروسية الأوكرانية، وتم السماح بالخروج من الغرب فقط، وسط تواصل بين السفارات المصرية في روسيا وأوكرانيا، والدول المحيطة في بولندا والمجر ورومانيا.

تغير تحركات الأتوبيس بسبب احتياطات الأمن

أضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه جرى تحريك أتوبيس أمس من مدينة أوكرانية إلى أخرى عبر مسافة 2000 كيلو، موضحا أن هناك ممرات أمان، لكن تم إيقاف الأوتوبيس بعد تغير مسارات الأمان داخل أوكرانيا.

تغيرات مسارات الحركة بسبب الاحتياطات الأمنية

وأشار رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إلى أنه يجب ضرب متواصل على الأوتوبيسات، باعتبارها نقل جماعي، ولا يظهر الفئات المتحركة، لذا يتم إلغاء بعض الرحلات من أجل الحرص على حياة الطلاب المصريين الأوكرانيين، لافتا إلى أن مدينة خاريسون ساحلية، وتسيطر عليها روسيا، ولم يتم التعرض للطلاب المصريين في هذه المدينة.