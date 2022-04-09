عاجل.. الرئيس السيسي يطمئن على أوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع، اليوم مع السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا؛ حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية.

الرئيس يوجه بتضافر جهود الدولة لسلامة أبنائها في الخارج

ووجّه الرئيس بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر.