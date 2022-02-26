رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا: لا إصابات أو مفقودين بيننا حتى الآن

طمأن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، على حالة الطلاب المصريين في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي الأخير والحرب التي تشهدها البلاد، إذ ذكر أنه لا توجد أي إصابات بين الطلاب المصريين الموجودين في أوكرانيا ولا إصابات بين أعضاء الجالية المصرية، لكن هناك توتر في الوضع الداخلي في جميع المدن الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي، موضحًا أنهم يعملون في الوقت الحالي على إجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا إلى أماكن آمنة.

إجلاء 54 طالبًا في «أتوبيسات» تحركت إلى رومانيا

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه جرى إجلاء 54 طالبًا مصريًا في 3 «أتوبيسات» تحركت من جنوب أوكرانيا إلى رومانيا، كما تحرك «أتوبيس» آخر من كييف وتوجهوا إلى الحدود وسط تواصل مستمر مع السفارة المصرية، كما أن المعابر تشهد زحامًا شديدًا بسبب عبور عدد كبير من المواطنين، وسيجري تنظيم عبور آمن للطلاب المصريين.

سيتم دخول الطلاب إلى سلوفاكيا دون تأشيرة

وأشار إلى أن طلاب آخرين سوف يتجهون إلى سلوفاكيا دون تأشيرة بسبب الأوضاع في أوكرانيا، وفي حال التأخر في إجلاء المصريين من أوكرانيا سيكون هناك صعوبة في نقلهم مرة أخرى، خاصة مع وجود أزمة في توفير المستلزمات الأساسية للمعيشة، معقبًا: «الوضع الحالي يزداد سوءًا بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يجري حاليًا من أحداث، فكانوا يتوقعون هدوء الأوضاع إلا أنه مع صباح اليوم كانوا يسمعون دوي الانفجارات والصواريخ في شتى المدن».

هناك صعوبة في التحرك داخل كييف

وأوضح أن هناك صعوبة في التحرك داخل كييف، وزيادة التوتر بين أبناء الجالية المصرية، فاضطروا للتحرك على مسؤوليتهم الشخصية وتحريك «أتوبيسات» لجمع أبناء الجالية حتى وصلوا إلى حدود رومانيا، محذرًا الجالية المصرية من الطرق غير الآمنة، لافتًا إلى طول بعض الطرق التي لا توجد عليها إمدادات وقود أو غذاء، ما يعرض المسافر لمشاكل أخرى، بعد فتح معبر سلوفاكيا ناصحًا المصريين باستخدام هذا المعبر لتخفيف الضغط على معبر بولندا المكدس بالمسافرين.