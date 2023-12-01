«الوطنية للانتخابات»: دعم فني للسفارات على مدار الساعة خلال عمليات التصويت

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة متواصلة على مدار الساعة مع السفارات والقنصليات المصرية التي لديها لجان لتصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، التي بدأت اعتبارًا من صباح اليوم.

أضاف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي في مقر غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، أن الهيئة جاهزة للدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج على مدار الساعة، حال وجود أي مشكلة أو تحد يواجه التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن 106 مقرات جرى فتح لجان فيها، ويجري فتح باب التصويت في باقي اللجان بإجمالي 137 لجنة على مستوى العالم، وأنه سيجري إعلان باقي المستجدات أولاً بأول.