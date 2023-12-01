سفير مصر لدى إيطاليا يدلي بصوته بالانتخابات: يوم فارق في تاريخ مصر

استقبل السفير بسام راضي، وأعضاء السفارة المصرية في روما، أبناء الجالية المصرية بمقر اللجنة الانتخابية بالسفارة، التي بدأت أعمالها في التاسعة من صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة مساءً لمدة 3 أيام، بالانتخابات الرئاسية 2024.

وصرح «راضي» بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، أن هذا يوم تاريخي فارق في عمر الوطن العزيز مصر، لترسيخ الانطلاق للمستقبل، وسط تحديات غير مسبوقة غاية في التعقيد والصعوبة يمر بها المحيط الإقليمي بمصر من كل الاتجاهات الاستراتيجية.

استحقاق دستوري مهم

أكد بسام راضي، في بيان، أن السفارة استعدت جيداً لتنظيم هذا الاستحقاق الدستورى المهم على مدار الأشهر الماضية، إذ جرى رفع كفاءة كل الأجهزة والحاسبات الآلية الخاصة بالانتخابات وربط مقر اللجنة في السفارة ببث حي مباشر بالكاميرات مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الخارجية وجرى عقد جلسات توعية للعاملين بالسفارة لضمان سهولة وسلاسة استقبال المواطنيين والتأكد من سلامة الإجراءات.

أضاف أن أي مواطن مصري يتواجد على الأراضي الإيطالية سواء مقيم أو غير مقيم وتنطبق عليه الشروط القانونية له الحق في الإدلاء بصوته بالرقم القومي أو جواز السفر الساري، مشيراً إلى أن البعثات المصرية في الخارج أصبح لديها خبرة متراكمة في تنظيم الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المختلفة خلال العشرة سنوات الماضية.