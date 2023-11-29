محافظ المنيا: شباب مصر قادر على ممارسة الديمقراطية وكل الاستحقاقات الدستورية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أهمية رعاية المواهب الشابة من أبناء المحافظة، ودعم كافة الأنشطة والمبادرات والمسابقات الساعية لاكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية وخاصة لدى شباب الجامعات والمعاهد العليا، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على وضع الشباب وطموحاتهم وآمالهم في مقدمة أولويات استراتيجية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رسم صورة مشرفة لمصر

وحث محافظ المنيا الشباب على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 وأن يكونوا في مقدمة الصفوف لرسم صورة مشرفة لمصر يشهد بها العالم، وتثبت للجميع أن شباب مصر قادر على ممارسة الديمقراطية، وكافة الاستحقاقات الدستورية بما يليق بحاضر مصر وحضارتها.

الإعداد لمهرجان إبداع

وتابع المحافظ الجهود التنسيقية مع جامعة المنيا للإعداد لمهرجان إبداع في نسخته الثانية عشرة لشباب الجامعات والمعاهد العليا وأكاديمياتها الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية والتي تنفذ على 3 مراحل بداية من شهر أكتوبر 2023 وتستمر حتى أبريل من العام المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية.