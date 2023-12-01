أتوبيسات لنقل الناخبين للتصويت بالانتخابات الرئاسية في الأردن: «بنحب بلدنا»

أتوبيسات كبيرة اصطفت أمام مقر السفارة المصرية في عمان بالأردن، تنقل عددا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الخارج، تخفيفا عن كاهلهم، كان المشهد الأبرز في الساعات الأولى لبدء الانتخابات الرئاسية في الخارج بنحو 137 سفارة وقنصلية، حيث حرص المصريون على تواجدهم أمام اللجان الانتخابية للتصويت.

مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية بالأردن

حسين الحسيني، واحد من بين عشرات الشباب الذين اصطفوا أمام السفارة المصرية بعمان في الأردن للإدلاء بصوته، فضلا عن اصطحاب زملائه أيضا، وفق حديثه لـ«الوطن»: «اتفقنا بالليل إننا لازم ننزل الصبح بدري في مننا اللي راح السفارة في عمان، والجزء الآخر في قنصلية العقبة، جهزنا جوازات السفر وقلنا لازم نكون قدوة للشباب عشان بنحب بلدنا».

أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كانت الأبرز في المشهد أمام السفارة المصرية في عمان، وفق «الحسيني»: «الناس شايلة علم مصر وصور السيسي، في عهده بنى وعّمر وحارب الإرهاب، كان شغال على كل الجبهات في الوقت اللي في دول جوالينا سقطت ومقدرتش تكمل، عشان كدة نزلنا ننتخبه».

منذ أن سافر الشاب العشريني حمادة ذكي، إلى الأردن في عام 2016، وهو يحرص على المشاركة في أي استحقاق انتخابي، لا سيما الانتخابات الرئاسية: «انتخبت في 2018 السيسي، وجاي في 2023 عشان انتخبه برضوا، لما بشوف الأوضاع هنا في الأردن وفي مصر، بحمد ربنا على نعمة الوطن مصر بلدنا الكبيرة، السيسي عيش أهالينا في أمان، وعمل مشروعات تنموية كتيرة».

الانتخابات الرئاسية في الخارج

حب الوطن دفع «عبدالله سيد أحمد»، الشاب الثلاثيني إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الأردن، حيث حرص على اصطحاب زوجته وطفليه أثناء الإدلاء بصوتيهما: «جبت ولادي معايا عشان أعلمهم يعني حب الوطن والبلد، يعني إيه الانتماء والولاء لمصر حتى لو إحنا بعيد».

الانتخابات الرئاسية في الخارج، انطلقت اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، في التصويت في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة، حيث بدأ التصويت في 9 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة.