بالأغاني الوطنية والأعلام.. المصريون بالسعودية يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدلي المصريون المقيمون في مختلف أنحاء السعودية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت، اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، مؤكدين دعمهم لبلدهم والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء الذي بدأها قبل نحو 10 سنوات.

بصور كبيرة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اتجه المصريون في الرياض وجدة، إلى لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم دعمًا له ولمصر، من بينهم الدكتور مدحت يوسف، أحد المصريين المقيمين بالعاصمة السعودية الرياض، الذي أكد لـ«الوطن»، تجهيز أتوبيسات وبانرات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتوجّه المصوّتون إلى اللجان الانتخابية: «إحنا هننتخب السيسي علشان يكمل مسيرة البناء».

أتوبيسات مجهزة لنقل المصوتين إلى اللجان الانتخابية، تطوع بها مصريون في مناطق حفر الباطن والرياض وجدة، مشاركة منهم وتخفيفا عن المواطنين في السعودية وفق «يوسف»: «جهزنا أتوبيسات علشان تنقل الناس للجان، وده تطوع مننا ودعما لبلدنا وتحفيزا على المشاركة، إحنا بنقول للناس انزلوا وشاركوا في اختيار رئيسكم».

الأغاني الوطنية كانت المشهد الأبرز خلال توجه المواطنين إلى اللجان في السعودية، فعلى أنغام أغنية «يا حبيبتي يا مصر» توجه «يوسف» ورفقائه إلى السفارة المصرية بالرياض للإدلاء بأصواتهم، وسط جو من الفرحة والبهجة: «فرحانين بالعرس الانتخابي، وبنحفز الناس ودايما الأغاني الوطنية حاضرة معانا في كل لحظاتنا الحلوة».

السيدات حرصن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، وفق الدكتور مدحت يوسف: «الستات متحمسة، ووفرنا أتوبيسات لهن تخفيفا عنهن، الناس كلها متحمسة تشارك علشان تدلي بصوتها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، يستحق يكمل مشوار التنمية والخير اللي بدأه في مصر، كفاية إنه طهر البلد من الإرهاب، هنكمل المشوار مع بعض».

الانتخابات الرئاسية في الخارج، انطلقت اليوم الجمعة وتسستمر حتى الأحد المقبل، في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة، حيث يبدأ التصويت في 9 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة.