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«الوطنية للانتخابات»: انعقاد غرفة العمليات حتى انتهاء التصويت في الخارج

كتب:

محمد عيسى
10:50 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وانطلقت فى تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية 2024، وتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة في عملها حتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

أضاف «بنداري» في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، أنه جرى فتح 106 لجان انتخابية على مستوى العالم.

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بقلم محمد عيسى

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