«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين في رومانيا للمشاركة بالانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج، حيث توافد أبناء الجالية المصرية بدولة رومانيا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مُعلنين دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على موقع «فيس بوك»: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357

⁩يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.