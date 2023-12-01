«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين في رومانيا للمشاركة بالانتخابات
كتب:
محمد سعيد الشماع
11:05 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
توافد المصريين في رومانيا للتصويت في الانتخابات
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج، حيث توافد أبناء الجالية المصرية بدولة رومانيا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مُعلنين دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي.
وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على موقع «فيس بوك»: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.