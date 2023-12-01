الجالية المصرية بالنمسا: الأمطار لم تؤثر على مشاركتنا في الانتخابات
كتب:
أحمد عادل موسى
11:13 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من الانتخابات الرئاسية في النمسا
فتحت السفارة المصرية في النمسا أبوابها للمصريين المقيمين في النمسا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ الساعة الـ10 صباحًا بتوقيت القاهرة ليتوافد أبناء الجالية المصرية للمقر اللجنة الانتخابية.
ومن جانبه، قال بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن في النمسا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ اللجنة فتحت أبوابها منذ الساعة الـ10 صباحًا بتواجد موكلي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ليتوافد المصريين هناك والإدلاء بأصواتهم بالرغم من أمطار الغزيرة لم تؤثر على المصريين وستزداد الأعداد في الساعات القليلة الماضية.
وقفة تضامنية مع الرئيس السيسي
وأضاف العبيدي، أنه في تمام الساعة 2 من اليوم سنتظم الجالية المصرية وقفة تضامنية مع السفارة المصرية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمجرد ما ينتهي المواطنين من عملهم سيتوجهوا إلى المقر الانتخابي في «فيينا»، ولكن سيشهد المقر يومي السبت والأحد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية.