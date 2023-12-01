أبناء الجالية المصرية باليونان يتوافدون للتصويت في انتخابات الرئاسة

بدأت الجالية المصرية في اليونان، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ توافد المصريون على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم.

توافد أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم

وقال محمد رشاد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية في اليونان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أبناء الجالية المصرية يتوافدون إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالرغم من أن اليوم هو يوم عمل في اليونان.

وأضاف «الزفزاف»، أن الأعداد ستزداد بعد ساعات قليلة، كما سيتم نقل أعداد كبيرة من أبناء الجالية والموجودين في أمكان بعيده عن طريق الباصات لتسهيل عليهم العمليات الانتخابية.

وتستمر عملية التصويت في اليونان من اليوم، حتى يوم الأحد الثالث من ديسمبر الجاري حتى الساعة التاسعة مساءً.