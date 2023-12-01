محلل سياسي: اتجاه عام لدى الاحتلال الإسرائيلي يميل لوقف العدوان على غزة

قال بشير عبدالفتاح، الباحث والمحلل السياسي، إن تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الجمعة، لا يعني أن استئناف الأعمال العدائية بات قدراً محتوماً، وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لا يرغبون في استئناف الأعمال العدائية، لاسيما أن المجتمع الدولي لم يعد يحتمل هذه المأساة الإنسانية.

أصوات تطالب حكومة نتنياهو بوقف إطلاق النار

وأكد الباحث والمحلل السياسي خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على «قناة صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن هناك أصوات داخل حكومة الاحتلال تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مقابل تيار داخل حكومة الاحتلال، يُعرف بوزراء اليمين الديني المتطرف، يرفض الهدنة من البداية، ويطالبون باستئناف العمليات العسكرية.

اتجاه عام يميل لوقف هذا العدوان

وأضاف بشير عبدالفتاح أن الاتجاه العام داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي يميل إلى وقف هذا العدوان، في وقت بدأ موقف الإدارة الأمريكية يتغير، بعدما كانت داعمة بقوة للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وطالبت بوقف إطلاق النار.