السفير المصري في لبنان يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان، بصوته في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين بالخارج، التي بدأت في التاسعة من صباح اليوم، وسط إقبال من المصريين.

أكد السفير علاء موسى، أن المصريين في لبنان يرغبون في المشاركة في رسم مستقبل الدولة المصرية الفترة المقبلة، متوقعا زيادة الأعداد بكثافة خلال اليومين المقبلين.