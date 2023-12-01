سفير مصر بالسعودية: إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، إنّ الجالية تمثل كل شرائح المجتمع المصري، وهي قطاع عربي من المجتمع المصري، وتعد أكبر جالية مصرية على الصعيد العالمي، موجودة في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنّه في الساعة التاسعة صباح اليوم فتحت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، أبوابهما لاستقبال المصريين الذين احتشدوا على الأبواب، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مجرد فتح اللجان الانتخابية وجدنا حماساً من أبناء الجالية الكرام

وأضاف سفير مصر بالمملكة العربية السعودية «فاروق»، خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أنه «بمجرد فتح اللجان الانتخابية، وجدنا حماساً من أبناء الجالية الكرام، ووقوفهم أمام مقر السفارة، وانتظارهم فتح اللجنة، وبدأ تدفق الأعداد بشكل مبشر»، مشيراً إلى أنه يتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتجري عملية التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو بموجب جواز السفر.

رئيس اللجنة الانتخابية له سلطة تقديرية في السماح للمواطن المصري بإدلاء بصوته

وتابع سفير مصر بالسعودية أن رئيس اللجنة الانتخابية له سلطة تقديرية في السماح للمواطن المصري بإدلاء بصوته بموجب صورة لبطاقة الرقم القومي، معتبراً أن هذه التيسيرات غير مسبوقة في الاستحقاقات الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في الخارج في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتستمر عملية التصويت لمدة 3 أيام حتى مساء الأحد المقبل.