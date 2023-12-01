منسق حملة «أنا مواطن» بالإمارات: إقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية

قالت دينا الجعفري منسق حملة «أنا مواطن» بدولة الإمارات، إنّ الجالية المصرية في الإمارات حريصة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، موضحةً: «كلنا أسرة واحدة، والمصريون كلهم يتعاونون مع بعض، الناخب يصطحب بطاقته أو جواز السفر وهناك تسهيلات للمصريين وحتى إذا كانت البطاقة غير سارية يمكن للمواطن ان يدلي بصوته، وكل المصريين مرحب بهم».

إقبال على اللجان الانتخابية

وأضافت الجعفري في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هناك إقبال على اللجان الانتخابية، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال بعد أداء صلاة الجمعة».

مقران انتخابيان في الإمارات

وتابعت منسق حملة أنا مواطن بدولة الإمارات: «هناك مقران انتخابيان وهما القنصلية المصرية بدبي والسفارة المصرية بأبو ظبي عاصمة الإمارات، وهما مجهزتان لاستقبال المصريين مثل ذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى أعمال تطوعية من مواطنين مصريين لمساعدة الجالية المصرية، وكلهم موجودين عند السفارة».