توافد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية ببلجيكا

توافد المصريون في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية في بلجيكا، إذ فتحت السفارة المصرية في بروكسل أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط استمرار القسم القنصلي باستقبال طلبات المواطنين لاتمام العمليات القنصلية يوم الجمعة 1 ديسمبر.

سفارة مصر في بروكسل تذكر المواطنين بمواعيد الانتخابات

وكانت سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل وزعت بيانا يوم الثلاثاء الماضي على أبناء الجالية المصرية في بروكيل وجهت فيه أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية الموقرة في كل من بلجيكا ولوكسمبروج.

كما نوهت على ضرورة حضور المواطنين في موعدهم للإدلاء بأصواتهم في مقر البعثة خلال المواعيد المذكورة مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن الساري.

وتضمن البيان التذكير بمواعيد انعقاد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج على مدار أيام 1 - 2 - 3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بمقر السفارة ببروكسل.