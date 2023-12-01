مشاركة واسعة للمصريين في الكويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

عرضت قناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، لقطات ترصد المصريين في الكويت يتوافدون حاملين بالأعلام المصرية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتزايد إقبال الناخبين على سفارة مصر لدى الكويت، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024، الذي يستمر حتي يوم الأحد، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.