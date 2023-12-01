الأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف إطلاق النار بغزة كتب: منى صلاح 12:54 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 حرب غزة أفاد نبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف إطلاق النار بغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أتوبيسات لنقل الناخبين للتصويت بالانتخابات الرئاسية في الأردن: «بنحب بلدنا» المشاركون في اجتماع الأردن: يجب ضمان إيصال المساعدات إلى غزة دون انقطاع الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة غدا وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن للمشاركة في تنسيق الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة الأردن المجتمع الدولي حرب غزة وقف إطلاق النار بقلم منى صلاح