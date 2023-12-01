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الأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف إطلاق النار بغزة

كتب:

منى صلاح
12:54 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
حرب غزة

حرب غزة

أفاد نبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف إطلاق النار بغزة.

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