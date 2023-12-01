السيسي: حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق مبادرات عدة لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه فيما يخص قضية التغير المناخي فإنّ من المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة المناخ COP28: «لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المبادرات والمسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج العمل على خفض الانبعاثات».