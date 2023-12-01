عجوز بالسعودية تحمل صورة السيسي أثناء التصويت في انتخابات الرئاسة

عدد كبير من سيدات الجالية المصرية في السعودية حرصن منذ صباح اليوم، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ورسم مستقبل الوطن، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تستمر حتى الأحد المقبل.

تصويت المصريون بالسعودية في الانتخابات الرئاسية

ظهرت سيدة عجوز أمام لجنة تصويت الانتخابات الرئاسية في السعودية تحمل صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد دعمها للرئيس، ليستكمل مسيرة البناء التي بدأها.

وزينت الأعلام المصرية السفارة والقنصليات من قبل المصريين المغتربين، فهي الجالية الأكبر من بين الجاليات بالخارج.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالسعودية في تمام الساعة 9 صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى الأحد المقبل.