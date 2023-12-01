العاهل الأردني: يجب التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة

أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، أنَّه يجب التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع ملك الأردن، في تصريحاته، بأنه ينبغي العمل على الحد من تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى أنَّ الحروب تزيد المخاطر البيئية على مستوى العالم، وأنَّ سكان غزة يعانون نقصا في المياه والغذاء.

وقال العاهل الأردني: «التهديدات المناخية باتت أكثر خطرا».