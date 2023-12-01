«التنسيقية» ترصد عملية إدلاء الناخبين المصريين بأصواتهم في الأردن

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مواصلة توافد المصريين في الخارج على مقر السفارة المصرية في الأردن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وشهدت السفارة توافد أعداد كبيرة من الشباب والفتيات، للقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور، والمشاركة في السباق الرئاسي.

الانتخابات الرئاسية

‎وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية

وأصدرت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانها الأول بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج منذ مساء أمس الخميس، وعلى مدار الساعة، مع بدء العملية الانتخابية في أول دولة وهي نيوزلندا مع فارق توقيت مع مصر يصل إلى 11 ساعة ثم أستراليا ثم اليابان، وقد تابعت الغرفة المركزية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وفي مختلف دول العالم عبر متابعيها من المصريين في الخارج في مختلف القارات.‎