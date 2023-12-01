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أسقف إبارشية سيدني: العملية الانتخابية في أستراليا تسير بشكل جيد

كتب:

شريف سليمان
12:21 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج

قال الأنبا دانيا أسقف إبارشية سيدني وأحد أبناء الجالية المصرية في أستراليا، إنّ العملية الانتخابية في أستراليا تسير بشكل جيد حيث بدأت في التاسعة صباحا، مشيرًا إلى أنه شارك فيها، كما شارك فيها عدد من الأسقف والكهنة والآباء.

أتوبيسات لنقل المصريين إلى المقار الانتخابية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «بعض الأماكن ليس بها إمكانية لركن السيارات عند مقر السفارة، لذلك قرر الكهنة الدفع بأتوبيسات لنقل المصريين، وشارك المصريون بأعداد جيدة اليوم، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأعداد غدا، لأن اليوم يوم عمل أما غدا وبعده فإنهما عطلة».

دور القنصل العام في التوعية بالمشاركة في الانتخابات

وتابع: «أشكر القنصل العام محمد خليل لجمهورية مصر العربية في سيدني وسفير مصر في فايد لأنهما على تواصل جيد معنا، حيث أرسلا خطابات إلينا منذ الحادي والثلاثين والأشهر بتفاصيل الانتخابات، وجرى نشر هذا الخطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سيدني».

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