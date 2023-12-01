إقبال المصريين في فرنسا على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم (صور)

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنظمة تعمل على متابعة سير عملية التوصيت في الانتخابات الرئاسية في الدول المختلفة، انطلاقا من دورها المجتمعي في الخروج بأفضل صورة من الانتخابات الرئاسية.

توافد المصريين بباريس على الانتخابات

وأوضح رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك إقبال ملحوظ من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت الأعلام حول السفارة المصرية بباريس في فرسنا.

وتواجد المصريون أمام السفارة المصرية بفرنسا، حاملين الأعلام وصور المرشح الرئاسي، السيد عبد الفتاح السيسي، كما لفت إلى أن الإقبال حتى الآن جيد ومقبول، ومن المتوقع أن يزداد عدد المصريين بعد صلاة الجمعة.