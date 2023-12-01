التصريح بإنشاء 5 محطات شبكات محمول في الشرقية

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على منح تصاريح لإنشاء 5 محطات شبكات محمول بالمحافظة، كما شدد على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

معاينة 10 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول

وأجرت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، المعاينات الخاصة لعدد 10 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز «القرين - منيا القمح - أبو حماد - الحسينية»، وبالفعل جرت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول.

التصاريح بإنشاء 5 محطات شبكات محمول

وجرى استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وزارة الصحة والسكان وزارة البيئة، ومنها أن ينشأ البرج على سطح خرساني، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.