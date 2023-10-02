وزير الاتصالات: 110 مليارات جنيه استثمارات مضاعفة بأبراج شبكات المحمول

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2020، تمت مضاعفة أبراج المحمول من 7000 برج إلى 35 ألفا، باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه، وهذه الشبكة تخدم أكثر من 80 مليون مواطن تتصل بالعالم السيبراني، من خلال شبكات المحمول.

وأضاف «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «أتحنا ترددات بأكثر من 2 مليار دولار للشركات العاملة، أما بالنسبة إلى هيئة البريد المصري، فهي هيئة عريقة منذ عام 1856، وتتمتع بثقة المواطن المصري، لا سيما أهالي الريف والقرى، ونعمل على تطوير المكاتب حتى تليق باستقبال المواطن، وإثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وقدمنا مجموعة من الخدمات المالية من خلال البريد المصري، كخدمات الإقراض متناهِي الصغر والتأمين متناهِي الصغر والإقراض الاستهلاكي وغيرها».