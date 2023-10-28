شركات المحمول تستعد لتقوية خدماتها على الحدود مع غزة عبر شبكات متحركة

دعا الاتحاد الدولي للاتصالات لاستعادة الإنترنت فى قطاع غزة، حيث أدان بشدة انقطاع خدمات الإنترنت عن القطاع، الذي يتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

شركات المحمول المصرية تجهز محطات اتصال متحركه

فى المقابل، تستعد شركات شركات المحمول العاملة فى السوق المصرى لتجهيز محطات اتصال متحركة، لنقلها إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، لتقوية الإنترنت وشبكات المحمول، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.

ووفقاً لمصادر مسؤولة بالشركات، فإن توصيل خدمات الاتصالات من مصر إلى قطاع غزة من الناحية التقنية والفنية أمر يسير، ولكن شروط التراخيص وقواعد الاتحاد الدولي للاتصالات تمنع خروج الترددات خارج حيز الترخيص.

جدير بالذكر أن شركة «جوال» الفلسطينية قالت في بيان لها أمس: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل»، مضيفة: «تسبب القصف الشديد في الساعات الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة».

وبالتزامن مع هذا، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، مساء أمس الجمعة، مستخدمة العديد من الأسلحة المختلفة في هذه العملية، فضلاً عن الوسائل التي لجأت إليها قوات الاحتلال، وهي قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بالكامل.