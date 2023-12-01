تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، بلغت نحو 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 467 شاحنة و733 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 274 شاحنة و724 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 193 شاحنة و22 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2440 طن بضائع و140 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين أيله وآور.

فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 588 سيارة بوزن 1175 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها.

حركة الصادر من البضائع

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألفا و685 طنا تشمل 5030 طن رمل و299 طن كحول و7300 طن يوريا و320 طن بودرة تلك و16736 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40 ألفا و495 طن تشمل 6192 طن خردة و6691 طن حديد و1872 طن ابلاكاش و106 أطنان تفاح و385 طن رخام و1080 طن زيت طعام و16 ألفا و900 طن قمح و6219 طن ذرة و1050 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 687 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 495 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2148 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127 ألفا و64 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 359 ألفا و548 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، وعدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4998 شاحنة.