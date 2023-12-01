ظروف الجو والعمل لم تمنع المصريين في ألمانيا من المشاركة بانتخابات الرئاسة

أكدت نورا ناصيف، عضو الجالية المصرية في ألمانيا، أن الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج بدأت في الساعة 9 صباح اليوم الجمعة، وقالت إن الإقبال كان متوسطاً في الساعات الأولى، بسبب ظروف العمل اليوم وبرودة الطقس، وأعربت عن توقعها تزايد الإقبال على اللجنة الانتخابية خلال الساعات المقبلة، واعتبرت أن ظروف العمل والطقس لم تمنع المصريين من النزول للإدلاء بأصواتهم، كما أن العديد منهم حرص على الحضور إلى مقر اللجنة حاملاً الأعلام والورود وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت «ناصيف»، في تصريحات لـ«الوطن» من ألمانيا، أنه من المتوقع أن يزيد حجم الإقبال على الانتخابات عقب صلاة الجمعة، والانتهاء من العمل، وأعربت عن توقعها أن تشهد السفارة المصرية في ألمانيا والمراكز القنصلية في كل من هامبورج وبرلين وفرانكفورت، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت إلى أن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا يقومون بتنظيم حملات واسعة، وتوفير باصات للمواطنين المقيمين في أماكن بعيدة، كما أن هناك تعاون بين المصريين بعضهم البعض، من تسهيل الأمور على الناخبين، عن طريق توفير أماكن لاصطحابهم في سياراتهم إلى مقر السفارة أو القنصلية.