أبناء الجالية المصرية في بولندا يشاركون في الانتخابات الرئاسية (صور)

استعرضت الحملة الرسمية للمرشخ الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في بولندا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الحملة الرسمية في منشورها على «فيس بوك»: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.