أسقف وسط أوروبا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى الأنبا جيوفاني، أسقف وسط أوروبا «المجر - سلوفينيا - بولندا - رومانيا - التشيك»، بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، في مقر السفارة المصرية في بودابست بالمجر.

الكنيسة في المجر

وشاركه في عملية التصويت القمص يوسف خليل، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر، تأكيدًا للدور الوطني للكنيسة، وتشجيعا للمصريين في الخارج.

ودعت سفارة مصر في المجر المواطنين المصريين المقيمين في المجر للتصويت في الانتخابات الرئاسية، في إطار ممارسة حقهم المكفول لهم بالتصويت في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الانتخابات الرئاسية في المجر

وقالت السفارة في بيان لها، إن التصويت سيكون متاحاً للناخبين في المجر بمقر السفارة طوال أيام 1 و2 و3 ديسمبر من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بتوقيت المجر.

وأكدت السفارة أن التصويت يستلزم حضور الناخب شخصياً، وأن يكون معه أي من أصل بطاقة الرقم القومي (سارية أو منتهية)، أو أصل جواز السفر المميكن الساري.

وأشارت السفارة إلى أنها ترحب باستقبال المواطنين للتصويت في المواعيد المحددة.

ويتم التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج مصر في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في دول العالم.