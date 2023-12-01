رئيس اتحاد المصريين بهولندا: الناخبون يتوافدون على انتخابات الرئاسة بالأعلام

قال سعيد عثمان، رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع هولندا، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، كانت فيه الأجواء لطيفة والجو مشمس، علي عكس اليومين السابقين كانت الأجواء ثلجية، وساعدت الظروف الجوية المواطنين من أبناء الجالية المصرية في هولندا، على سهولة الحركة والتنقل والخروج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السفارة في هولندا فتحت أبوابها من الساعة 8 ونصف، وبالرغم من أن اليوم هو يوم عمل، إلا أن عشرات المواطنين وصلوا للإدلاء بأصواتهم، وتوقع أن يتزايد الإقبال على اللجنة الانتخابية عقب صلاة الجمعة، وانتهاء من مواعيد العمل، سيصل آلاف من المواطنين.

تنظيم الانتخابات

وأشار إلى أن هناك عدد من أبناء الجالية المصرية يحملون توكيلات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتعمل جمعية الصداقة المصرية الهولندية على المشاركة في تنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين الموجودين في مناطق بعيده عن السفارة، من خلال توفير «باصات» لنقلهم والتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم.

وتابع عثمان قائلًا: «وفرنًا أيضًا وجبات طعام ومشروبات ساخنة للمواطنين جمعياً، خاصة المواطنين الذين يأتون من مسافات تزيد على 200 كيلومتراً»، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المواطنين حرصوا على الحضور إلى مقر اللجنة الانتخابية وهم يرفعون العلم المصري وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.