ضبط 2990 مخالفة في حملات تموينية خلال شهر بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط أكثر من 50 طن مواد غذائية خلال شهر نوفمبر، بين فاسدة أو محتكرة، وتحرير 2990 مخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.

التصدي لعمليات تهريب السلع وبيعها في السوق السوداء

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، وخلال شهر نوفمبر الماضي، شنت مديرية التموين عددًا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2990 محضرا منها 2035 محضرا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و960 محضراً في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأضافت وكيل الوزارة أنه جرى ضبط سلع غذائية منها 8 أطنان دقيق و4 أطنان أرز و31 طن سكر و150 عبوة زيت و7 أطنان ملح و600 كيلو أسماك ولحوم، جميعهم سلع مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية، منها 1000 لتر بنزين و60 جوال مخصبات زراعية و30 قاروصة سجائر، غير صالحة للاستهلاك.